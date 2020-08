Messi ausente do primeiro treino da pré-época do Barcelona

Lionel Messi não esteve presente na primeira sessão de treinos do Barcelona, apesar da Liga Espanhola ter confirmado que não vai aceitar a rescisão unilateral do avançado argentino.

O avançado quer mesmo deixar o clube catalão e já tinha informado a direção do clube que não tencionava comparecer aos testes à Covid-19, realizados no domingo, nem nos treinos da pré-época.

Caso queira rescindir contrato, Messi terá de pagar o valor da cláusula de rescisão ao Barcelona: 700 milhões de euros. O clube deverá avançar com um processo disciplinar depois das ausências do argentino nos compromissos do clube.

Há vários clubes interessados na contratação de Messi, segundo a imprensa internacional. O Manchester City tem sido associado como o favorito a assegurar a contratação, mas Inter de Milão, Juventus e Paris Saint-Germain já foram também listados como possíveis destinos.

Lionel Messi, de 33 anos, está no Barcelona desde 2000. Estreou-se na equipa principal em 2004, frente ao FC Porto, na inauguração do Estádio do Dragão. Desde então, os números falam por si: 634 golos em 731 jogos disputados pelo Barcelona, aos quais se acrescentam 70 apontados na seleção argentina.

O argentino apontou 31 golos na última temporada, em 44 golos conquistados, numa época sem qualquer título para o Barcelona.

Ao longo da carreira, Messi conquistou dez campeonatos, seis Taças do Rei, oito supertaças, quatro Ligas dos Campeões, três Supertaças europeias e três Campeonatos do Mundo de clubes.