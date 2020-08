Lyon conquista “Champions” feminina pela 5.ª vez consecutiva

O Olympique Lyon fez este domingo história no futebol feminino ao vencer a quinta Liga dos Campeões consecutiva. A equipa francesa bateu o Wolfsburgo, por 3-1, na final disputada em San Sebastián, no País Basco.



Com um golo e uma assistência, a avançada Eugenie Le Sommer foi uma das estrelas do Lyon, juntamente com Delphine Cascarino, considerada a MPV da final.

A portuguesa Jéssica Silva, que não alinhou na final, conquista a sua primeira Liga dos Campeões.



Le Sommer abriu o marcador, aos 25 minutos de jogo, e a equipa francesa ampliou a vantagem ainda antes do intervalo, com um grande golo de fora da área da japonesa Saki Kumagai.