Seleção arranca concentração com todo o grupo à disposição

A seleção nacional arrancou, esta segunda-feira, o estágio para o primeiro jogo na Liga das Nações, numa sessão de treinos em que Fernando Santos contou com todos os 25 convocados.



Destaque para as duas estreias na convocatória que treinaram pela primeira vez com a seleção: Rui Silva, do Granada, e Francisco Trincão, do Barcelona.

Os jogadores e equipa técnica estão concentrados pela primeira vez na Casa dos Atletas, situada igualmente na Cidade do Futebol e inaugurada para esta dupla jornada competitiva.

Jogadores, treinadores e staff realizaram teste laboratorial à Covid-19 e os resultados, todos negativos, foram conhecidos antes da sessão de treino.

A seleção volta a treinar na terça-feira, às 10h30. Portugal recebe a Croácia, dia 5 de setembro, no Estádio do Dragão e enfrenta, dia 8, a Suécia, em Estocolmo. Os jogos terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.