Croácia é vice-campeão do mundo, mas Portugal "vai jogar para vencer"

Sérgio Oliveira, médio da seleção nacional, reconhece o desejo de vencer o primeiro jogo da Liga das Nações, frente à Croácia, e o objetivo de reconquistar o título conquistado em 2019.

"A perspetiva é vencer. Como o treinador diz, não somos favoritos, mas sim candidatos. Em todas as competições em que Portugal entra, é para ganhar, e este não foge à regra. É um adversário que é vice-campeão do mundo e vai ser um jogo difícil, mas vamos entrar com ambição de vencer", disse, em declarações reproduzidas pela FPF.

Depois de um longo período sem reunião das seleções, Sérgio Oliveira admite um ano atípico e dificuldade acrescida na preparação dos jogos.

"Foi atípico estar tanto tempo sem seleção, são condições muito diferentes, até fisicamente, mas temos de estar preparados neste curto espaço de tempo", diz.

O primeiro jogo, contra a Croácia, será no Dragão, um regresso ao estádio da conquista da Liga das Nações: "O regresso ao Dragão é excelente, pessoalmente e para todos nós. Ganhamos lá esta competição e vamos novamente ser felizes lá"

Portugal recebe a Croácia, dia 5 de setembro, no Estádio do Dragão e enfrenta, dia 8, a Suécia, em Estocolmo, jogos com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.