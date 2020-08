UEFA confirma horário do PAOK-Benfica

O Benfica defronta o PAOK de Salónia, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no dia 15 de setembro, terça-feira, às 19h00.

As águias ficaram a conhecer o adversário esta segunda-feira, no sorteio realizado em Nyon, na Suíça, numa eliminatória disputada a uma mão.

O PAOK, segundo classificado da liga grega na época passada, é treinado pelo português Abel Ferreira, e para chegar a esta fase da competição já ultrapassou uma eliminatória. Os vice-campeões gregos bateram o Besiktas, por 3-1, numa ronda também decidida a uma só mão.



As partidas do "play-off" serão sorteadas esta terça-feira, 1 de setembro, e realizam-se a 22 e 30 de setembro, a duas mãos. O Benfica já sabe que se conseguir o apuramento irá defrontar o Krasnodar, no "play-off", última eliminatória de apuramento para a fase de grupos.