Katsouranis entre a vantagem de ter Abel e a experiência europeia do Benfica

"Creio que o Benfica é favorito, é uma equipa mais experiente, é mais conhecido, sou fã do novo treinador e sei que fará uma equipa boa e poderosa. Mas sendo só um jogo, nunca se sabe o que pode acontecer e isso será mais difícil para o Benfica e melhor para o PAOK, acho eu. O Benfica tem mais experiência e, por isso, tem mais hipóteses de passar à próxima fase. No entanto, terá de ter muito cuidado porque o PAOK é forte e uma grande equipa", avisa.

O antigo internacional helénico, em Bola Branca , avisa que o emblema de Salónica "vai para a segunda época com Abel Ferreira e está a fazer uma equipa forte". "São muito rápidos e têm jogadores jovens", completa.

O Benfica vai defrontar os gregos do PAOK na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões , e beneficiar da maior experiência europeia, numa ronda que será jogada a uma só mão e, por isso, "mais difícil", vaticina Kostas Katsouranis, médio que vestiu a camisola dos dois emblemas.

Katsouranis aborda a vantagem de o PAOK ter Abel Ferreira, pois "conhece Jesus e os jogadores" e deixa análise positiva sobre o clube grego.

"Funcionam como equipa, mas têm bons jogadores, como Pelkas, como Akpom, Tzolis, o experiente El Kadouri, muito bom jogador. Para mim, Pelkas e El Kadouri comandam a equipa. Na defesa têm um jogador da formação, muito bom, tem 19 anos, já joga no PAOK há muitos anos, Michailidis, e o mesmo com o outro jovem, Tzolis, que fez um golo e uma assistência no último jogo. É jovem, rápido. Para estes dois jogadores são os primeiros jogos nas competições europeias. Não têm experiência, mas têm muito talento, são perigosos e contra o Benfica ganharão mais experiência e será fantástico", prevê.