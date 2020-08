Benfica joga com PAOK na Grécia na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O PAOK, da Grécia, é o adversário do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os encarnados vão disputar o jogo de acesso ao "play-off" da Champions fora de casa, em Salónica.

A eliminatória está marcada para 15 ou 16 de setembro, com a ronda a resolver-se apenas a uma mão.



O PAOK, segundo classificado da liga grega na época passada, é treinado pelo português Abel Ferreira, e para chegar a esta fase da competição já ultrapassou uma eliminatória. Os vice-campeões gregos bateram o Besiktas, por 3-1, numa ronda também decidida a uma só mão.

O capitão de equipa do PAOK, na última temporada, foi Vieirinha. No plantel, Abel conta, ainda, com jogadores que passaram pelo futebol português: Fernando Varela, Anderson Esiti, Misic e Pelkas.

As partidas do "play-off" serão sorteadas esta terça-feira, 1 de setembro, e realizam-se a 22 e 30 de setembro, a duas mãos. O Benfica já sabe que se conseguir o apuramento irá defrontar o Krasnodar, no "play-off", última eliminatória de apuramento para a fase de grupos.

O Krasnodar ocupa o 9.º lugar da liga russa, decorridas seis jornadas do campeonato. Na época passada, o FC Porto foi eliminado na 3.ª pré-eliminatória da Champions pelo Krasnodar, que fechou a temporada no seu páis, no terceiro lugar da classificação.

Liga dos Campeões

3.ª pré-eliminatória

Caminho das ligas

PAOK-Benfica

Dínamo Kiev-AZ Alkmaar

Gent-Rapid Viena

Caminho dos campeões

Ferencvaros-Dínamo Zagreb

Qarabag-Molde

Omonia Nicósia-Estrela Vermelha

Midjtylland-Young Boys

Maccabi Telavive-Dínamo Brest