Morte do poeta Melo e Castro. Ministra da Cultura recorda "exemplo de inventividade"

Ernesto Manuel de Melo e Castro, que vivia no Brasil, morreu no sábado à noite, em São Paulo, aos 88 anos, anunciou hoje a sua filha, a cantora Eugénia Melo e Castro, numa publicação na rede social Facebook.

“Para a poesia e para as artes plásticas portuguesas, E. M. de Melo e Castro será sempre um exemplo de inventividade e de um talento que nunca se conformou com limites e dogmas”, salienta a ministra, numa nota de pesar e condolências à família.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, recordou este domingo o poeta Ernesto Melo e Castro, que morreu no sábado, aos 88 anos , como um exemplo de “inventividade” e talento que “nunca se conformou com limites e dogmas”.

Graça Fonseca salienta que o poeta, “figura incontornável” da poesia experimental portuguesa, sempre foi “dinâmico e interventivo” e que o seu trabalho artístico sempre se fez acompanhar de uma “produção teórica consciente e maturada”.

Na missiva, a ministra recorda que, com a publicação de "Ideogramas", em 1962, o poeta Ernesto Melo e Castro inaugurou a poesia concreta portuguesa, construindo assim um “alicerce iniciador do experimentalismo”.

“Foi pioneiro na escrita e nas artes plásticas portuguesas, com uma obra vasta e multidisciplinar em que, como o próprio tantas vezes referia, a transgressão foi o ponto crucial da sua produção”, refere.

Do percurso do poeta, Graça Fonseca destaca ainda a organização, juntamente com a sua mulher, Maria Alberta Menéres, da "Antologia da Novíssima Poesia Portuguesa", considerando-a uma “obra ímpar pelo rigor da seleção, pelo detalhe e completude da informação e pelo impacto que teve na poesia portuguesa contemporânea”.

“No seu trabalho, poderemos sempre ver uma língua em constante revolução, em constante tensão, uma língua sem fronteiras definidas e que permanentemente se reinventa”, recorda.