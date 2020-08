Mais uma morte e 320 infetados com Covid-19 em Portugal

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 320 casos de infeção pelo novo coronavírus e uma morte associada à Covid-19, doença causada pelo Sars-Cov-2.

Os números avançados neste domingo pela Direção-Geral de Saúde (DGS) revelam um aumento de 51% na região Norte (mais 162 casos), onde também ocorreu o único óbito.

Em termos de novas infeções, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) surge em segundo lugar, com 121, seguida de longe pela região Centro (com 20), o Alentejo (com 11, como na sexta-feira, dia 28) e o Algarve (com mais seis).

Nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores não há registo de novos casos ou óbitos.

Voltando às contas nacionais, a DGS aponta para mais 119 pessoas dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, mas também para mais 200 casos ativos no país.