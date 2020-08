DGS já enviou parecer técnico sobre Festa do Avante ao PCP, mas não o vai divulgar

"A Organização da Festa do Avante solicitou à Direcção-Geral da Saúde (DGS) um parecer técnico para a realização da habitual Festa do Avante, cuja versão final foi hoje entregue à organização, tal como estava previsto", indica a DGS, que adianta ter realizado "várias reuniões" para "adequar a organização do evento às medidas de saúde pública inerentes" à pandemia de Covid-19.

Horas depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter criticado a "indefinição de regras" para a Festa do Avante , que arranca dentro de cinco dias, a Direção-Geral da Saúde (DGS) enviou às redações, ao final deste domingo, um comunicado em que adianta que já enviou o seu parecer técnico aos organizadores no contexto da pandemia de Covid-19.

A DGS destaca que a festa que marca a reentré política do Partido Comunista é "um evento com múltiplos espaços e a que se aplicam regras de áreas de restauração, eventos culturais e circulação de pessoas".

Na realização de eventos, é sublinhado no mesmo documento, "é necessário que estejam assegurados todos os aspetos que permitam salvaguardar não só a saúde dos participantes, mas também da comunidade como um todo, uma vez que, epidemiologicamente, cada evento comporta riscos.

Este domingo, a agência Lusa avançou que pelo menos 40 comerciantes da freguesia de Amora, com estabelecimentos ao redor da Quinta da Atalaia, planeiam fechar portas no decorrer do Avante para "mitigar o risco de contágio", numa altura em que as regras para o evento ainda não são conhecidas.

No seu comunicado, a DGS adianta que "não divulgará o conteúdo deste parecer, à semelhança de todos os pareceres técnicos entregues até ao momento, cabendo à entidade organizadora fazê-lo, se assim o entender".

Contactada pela Renascença na quarta-feira, a organização da Festa do Avante primeiro respondeu que não estava prevista a divulgação de qualquer relatório. Mais tarde, o PCP enviou um comunicado às redações em que defendia que “cabe à DGS dar a conhecer relatórios, pareceres ou outras reflexões que tenha produzido, esteja a produzir ou venha a produzir”.