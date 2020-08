Covid-19. Origem de novos casos na região Norte está identificada ou sob investigação

Este sábado, e após vários dias de aumentos consecutivos no número de novas infeções entre os portugueses, a região Norte ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo em número de casos.

Todas as regiões do país registam aumento de casos(...)

Muitos dos novos casos ativos estão associados a surtos, adiantou a ministra na mesma conferência de imprensa.

A Direção Geral da Saúde (DGS) tem registo de 154 surtos ativos, dos quais 60 no Norte, seis na região centro, 66 em Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Alentejo e 12 no Algarve.

Hoje, seguindo a tendência dos últimos dias, todas as regiões do país registaram um aumento no número de infetados, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).