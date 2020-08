Covid-19. Mil passageiros passaram controlo de fronteira automático do aeroporto de Faro

Cerca de mil passageiros usaram, nas últimas 24 horas, no aeroporto de Faro, as oito portas eletrónicas que permitem o controlo de fronteira automatizado na zona das chegadas, anunciou hoje o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

As oito "e-gates de nova geração" foram instaladas no sábado e possibilitam, "em menos de 20 segundos", fazer "a leitura dos passaportes com dados biométricos", referiu o SEF em comunicado, precisando que "a autenticação do documento de viagem" é efetuada "através de um sistema de reconhecimento facial que compara, no momento, o rosto do passageiro com a fotografia registada no 'chip' do documento".