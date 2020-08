Associação Alzheimer pede mais atenção a idosos com demência que têm alta hospitalar

Veja também:

A Associação Alzheimer Portugal deixou, este domingo, um apelo às autoridades de saúde para que tenham especial atenção com os pacientes que sofrem de demência, no contexto da pandemia de Covid-19.

Nos últimos meses, perto de uma dezena de idosos com demência foram proibidos de entrar com acompanhante nos hospitais por causa das medidas de contenção da Covid-19 e acabaram mais tarde por ser dados como desaparecidos, depois de receberem alta hospitalar sem que os familiares tivessem conhecimento.

“Queremos alertar os mais variados serviços de saúde, desde os cuidados de saúde primários às unidades hospitalares e unidades de cuidados continuados, para que as pessoas que estão a fazer a identificação de quem entra nos serviços e quem barra as pessoas no acesso aos serviços tenha em atenção estas situações particulares”, explica Catarina Alvarez, coordenadora de projetos na Alzheimer Portugal, em declarações à Renascença.