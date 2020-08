Açores registam dois novos casos de Covid-19 em São Miguel

De acordo com o comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional, foram realizadas 1.033 análises nas últimas 24 horas, que detetaram dois novos casos, de duas pessoas “pertencentes ao mesmo agregado familiar”.

Os Açores registam este domingo mais dois casos positivos de Covid-19, em São Miguel, mas ficam com 28 casos ativos, depois de um homem diagnosticado com a doença ter saído da região, “à revelia das autoridades”.

A mesma nota dá conta da “saída da região de um caso positivo”, um homem de 31 anos, residente no estrangeiro, “à revelia das autoridades”.

Foram já diligenciados “os contactos com as autoridades de saúde em território continental para acompanhamento do caso, bem como os procedimentos relativos à responsabilização judicial pelo sucedido”, adianta a nota.

Os Açores contam 28 casos ativos, dos quais 25 são em São Miguel, dois na ilha Terceira e um na ilha do Pico.

Desde o início do surto, foram registados na região 220 casos de infeção por SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. Morreram 16 pessoas, todas em São Miguel, e 155 recuperaram.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 843 mil mortos e infetou mais de 25 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.818 pessoas das 57.448 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.