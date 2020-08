Governo alemão considera "inaceitáveis" incidentes em manifestação de Berlim

O ministro alemão do Interior considerou “inaceitáveis” os incidentes em Berlim no sábado, durante a manifestação contra as restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19, que resultaram em 300 detenções.

Num texto publicado no jornal alemão “Bild”, Horst Seehofer lamentou ver extremistas a tentar forçar o seu caminho para o edifício Reichstag, a sede da Câmara dos Deputados e o centro simbólico da democracia alemã.

Durante a manifestação contra as restrições impostas para conter a pandemia de Covid-19 foi necessária a intervenção da polícia para dispersar os manifestantes, por não estarem a ser respeitadas as regras de segurança.

Durante a noite, várias centenas de manifestantes forçaram as cercas de segurança e um posto de controlo da polícia nas escadas de acesso ao Reichstag.

Estes manifestantes foram impedidos de entrar no edifício pela polícia, que usou 'sprays' para dispersar a multidão e deteve várias pessoas.

No total, segundo a AFP, a polícia diz que a manifestação reuniu 38 mil pessoas, o dobro do esperado inicialmente, tendo cerca de 300 pessoas sido presas em confrontos com a polícia.