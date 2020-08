Colômbia. Líder das FARC morto por rebeldes do ELN

Um líder das FARC, o partido fundado pela antiga guerrilha marxista, foi morto na sexta-feira por rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN), em Montecristo, no norte da Colômbia, disse este domingo o antigo grupo de guerrilha.

Jorge Iván Ramos, 52 anos, um veterano das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), sofreu uma emboscada levada a cabo "por quatro homens do ELN que o amarraram, o fizeram andar durante uma hora e depois o assassinaram", afirmou Edgar Viejo, outro ex-membro das FARC, citado pela agência France-Presse.

O comando do ELN, que intercetou o veículo em que Jorge Iván Ramos viajava com o seu oficial de segurança, acusou-o de colaborar com o exército, acrescentou Edgar Viejo.

Jorge Iván Ramos, que era agora o líder das Forças Comuns Revolucionárias Alternativas, partido político colombiano fundado em 2017 pela antiga guerrilha, tinha acabado de inspecionar uma das propriedades que a antiga guerrilha se tinha comprometido a entregar como indemnização pelas vítimas causadas na Colômbia, esclareceu o antigo veterano.