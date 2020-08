Autarca da ilha de Lampedusa apela à "greve geral" após chegada de mais 370 migrantes

Quando desembarcaram no porto, esperava-os uma manifestação organizada pela La Ligue, um partido de extrema-direita.

Os migrantes, cuja nacionalidade não é conhecida, foram desembarcados em pequenos grupos ao início da manhã de hoje e submetidos a verificações de temperatura, antes de serem levados para um centro de acolhimento dirigido por uma paróquia, como verificou no local um correspondente da AFP-TV.

Segundo declarações do presidente da câmara de Lampedusa à agência de notícias italiana, Ansaa, a embarcação, que tinha 13 mulheres e 33 menores a bordo, estava em risco de afundar devido aos ventos fortes, pelo que foi escoltada pela guarda costeira italiana e pela polícia até ao porto.

Durante a noite de sábado para domingo, a ilha acolheu um velho barco de pesca que transportava 367 migrantes, de acordo com as autoridades locais.

"Vamos baixar as persianas, o governo nacional continua a manter um silêncio assustador", disse Toto Martello este domingo.

Desde sexta-feira, cerca de 30 pequenas embarcações, na sua maioria da costa tunisina, foram chegando à ilha e descarregaram um total de cerca de 500 migrantes, de acordo com a imprensa italiana.

Citando "uma situação sem precedentes", o presidente da Câmara de Lampedusa anunciou que representantes das associações profissionais da ilha seriam convocados, na segunda-feira, para declarar uma "greve geral".

"Se um barco de pesca deste tamanho, com centenas de pessoas, chega aqui e ninguém repara, isso significa que não há controlos no Mediterrâneo. Mas o que é que os navios militares estão a fazer? Não estamos em guerra, porque não são utilizados para intervenções de segurança no mar e para transferir migrantes?", questionou.

O centro de acolhimento de emergência de Lampedusa já alberga 1.160 migrantes, ou seja dez vezes mais que a sua capacidade máxima. Está "sobrecarregado, para além do que é humanamente possível de suportar", queixou-se o presidente da câmara.

O autarca denunciou também o facto de o exército estar a ter dificuldades em impedir a fuga de migrantes, apesar dos protocolos rigorosos relacionados com a epidemia de Covid-19.

O presidente da câmara, que disse temer que a situação de saúde na ilha possa vir a ser afetada, advertiu: "As pessoas em perigo devem ser ajudadas, mas o acolhimento humanitário precisa de regras, porque aqui, agora, estamos em perigo".

A Sicília registou, hoje, 34 novos casos de Covid-19, 4 eram migrantes, elevando para 1.114 o número de pessoas atualmente infetadas pelo vírus.

O presidente da região siciliana, Nello Musumeci, apelou, na sua conta do Facebook, para que o governo realize uma reunião "humanitária e de crise sanitária".

"Lampedusa já não o pode fazer. A Sicília não pode continuar a pagar pela indiferença de Bruxelas e pelo silêncio de Roma", apontou o presidente da região, eleito para o cargo por uma aliança entre a direita e a extrema-direita.