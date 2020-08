Djokovic anuncia nova associação de tenistas em rota de colisão com a ATP

Djokovic, o canadiano Vasek Pospisil e o norte-americano John Isner demitiram-se, no sábado, do conselho diretivo da ATP, que é constituído por representantes dos tenistas profissionais e dos organizadores de torneios.

O antigo "número um" mundial Andy Murray desaprovada a criação de uma nova associação de tenista, no atual contexto, e pede mais tempo para a ATP fazer face às preocupações do setor.

"Continuamos totalmente empenhados em corresponder em todas as áreas do nosso negócio, garantindo que os tenistas recebem o máximo de benefícios dos seus anos no Tour e que as suas vozes são ouvidas", sublinha a Associação de Tenistas Profissionais.

Além da ATP e da WTA, que gere o ténis feminino, o desporto é controlado pela Federação Internacional de Ténis e pelas direções dos quatro torneios do Grand Slam.

Num comunicado conjunto, os corpos dirigentes garantem que têm trabalhado "incessantemente" para garantir que a modalidade regressa com todas as garantias de segurança, depois de cinco meses de paragem por causa da pandemia, e que todos os tenistas em dificuldades sejam apoiados.

"Agora, mais do que nunca, precisamos de colaboração e de relacionamentos fortes e apoiamos totalmente a ATP na sua missão de representar os melhores interesses dos jogadores neste processo", sublinham estes organismos.