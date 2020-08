Catarina Martins responde a Costa. Ultimato “não resolve nada”

“Não resolve nada nem mobiliza ninguém”, diz Catarina Martins responde assim às ameaças de crise política feitas por António Costa em entrevista ao “Expresso”.

Numa mensagem no Twitter, a líder do Bloco de Esquerda diz que o país precisa, sim, de respostas fortes à crise sanitária, social e económica no Orçamento para 2021.