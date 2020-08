Surto de Covid-19 em Vila Verde com origem em restaurante está "estabilizado", diz autarca

Veja também:

O surto que já infetou pelo menos 62 pessoas em Vila Verde, no distrito de Braga, está controlado, avançou este sábado à Renascença o presidente da Câmara, António Vilela.

"Aquilo que temos para atualizar ao final do dia é, felizmente, uma estabilização do número de casos", explica o autarca de Vila Verde, adiantando que, desde esta manhã, "não foram detetados novos casos, apesar de as pessoas estarem a ser testadas", o que classifica como "um bom sinal".

O surto, que teve origem num restaurante, já chegou a uma creche e a um centro de ATL. Esta manhã, António Vilela tinha admitido à Renascença a possibilidade de o número de infetados aumentar, face aos testes em massa que estão a ser feitos na comunidade.

O autarca de Vila Verde rejeita que os horários de restaurantes e outros estabelecimentos sejam alterados, dizendo que "já foi reforçada a vigilância junto dos restaurantes e nas esplanadas para evitar concentrações e aglomerações de pessoas".

Da mesma forma, adianta António Vilela, a Câmara já deu orientações aos lares para reforço de pessoal.

"Os próprios lares já estão com reforço, por uma questão de prevenção. Mas não há, neste momento, uma suspeita sequer [de casos de infeção] nos lares. Aquilo que poderá vir a acontecer à frente tem a ver como a forma como a situação evoluir", adianta.