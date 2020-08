Mais 62 casos de Covid-19 em Vila Verde. Novo surto em creche e ATL

“Estou a acompanhar o cenário com preocupação, porque há medida que o tempo passa têm vindo a ser detectados novos focos de transmissão, o que indica que durante este período de tempo, há pessoas já confirmaram positivo, mas que têm uma grande atividade. Uma grande parte das pessoas estão assintomáticas , sem conhecerem aquilo que estava a acontecer. Podem ter sido focos de propagação do vírus", explicou.

“Está a ser feito um trabalho de muita proximidade com as autoridades de saúde, um trabalho de campo para identificação de todos aqueles que foram contactos destes que confirmaram positivo. Estão a ser realizados muitos testes a todas as pessoas que estiveram em contacto [com os infetados]. É natural que estes dados, de que agora dispomos, possam ainda ser atualizados dentro de algumas horas, ou ao longo do dia”, afirmou o presidente da câmara de Vila Verde.

Subiu para 62 o número de casos de Covid-19 em Vila Verde , no distrito de Braga. O surto, que teve origem num restaurante, já chegou a uma creche e um ATL.

A autarquia esteve reunida, na passada sexta-feira, com coordenador da Unidade de Saúde Pública do ACES Cávado II - Cabreira e o diretor executivo do ACES Cávado II - Cabreira.

No final do encontro, António Vilela adiantou que "será solicitada colaboração à Guarda Nacional Republicana para que realize nos próximos tempos, um reforço na fiscalização do cumprimento das normas legais de distanciamento e ocupação de todos os estabelecimentos de restauração e bebidas e demais serviços".