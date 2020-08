Fogo em Abrantes dominado, trabalhos de consolidação vão continuar de madrugada

O incêndio a lavrar no concelho de Abrantes, no distrito de Santarém, desde as 17h24 deste sábado, já foi dominado, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

À Renascença, Rodrigo Bertelo, daquela organismo, explicou que os trabalhos de consolidação já estão a decorrer e vão continuar pela madrugada. "Os trabalhos a esta hora são de consolidação e evitar que haja reacendimentos."

A mesma fonte adiantou que chegou a ser ponderado o corte da A23, por causa do fumo na área, mas que acabou por não ser necessário suspender a circulação de trânsito. "Esteve previsto, mas não foi necessário", explicou.

Ao longo do dia, o incêndio na freguesia de Casal do Rei, em Martinchel, chegou a ser combatido por mais de 360 operacionais. Logo após o alerta, chegaram a estar mobilizados no combate às chamas sete meios aéreos.

Da mesma forma, está também dominado um incêndio em Castelo Branco, que lavrou esta tarde numa zona de mato na localidade de Ponsul e que chegou a mobilizar mais de 100 operacionais.

[atualizado às 23h]