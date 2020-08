Cruz Vermelha garante equipas de intervenção nos lares em setembro

As equipas de emergência distritais recrutadas à Cruz Vermelha, destinadas a dar resposta a eventuais novos surtos de Covid-19 em lares, vão iniciar o trabalho no terreno já em setembro. A garantia foi deixada pelo presidente da Cruz Vermelha, em entrevista à Renascença.

“Por iniciativa do Instituto de Segurança Social, na próxima semana vai ser assinado um protocolo, no sentido de criar brigadas de intervenção rápida que permitam, em cada distrito, apoiar estruturas de lares, de residências para idosos, que estejam com problemas devido à pandemia”, explica Francisco George.

O protocolo vai ser assinado pelo Governo e instituições sociais e as brigadas serão compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de segurança social.



“Trata-se de equipas multidisciplinares com médicos, enfermeiros e técnicos do serviço social e que vão fazer intervenções em caso de necessidade, intervenções essas que serão sinalizadas pelos respectivos institutos de segurança social, nas delegações que têm a nível distrital”, acrescenta.