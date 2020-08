Covid-19. Sem registo de novas infeções, Madeira mantém total de 40 casos ativos

Veja também:

A Madeira não registou casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo-se o total de 40 infeções ativas, indicou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), referindo que foram identificadas duas situações suspeitas no Aeroporto Cristiano Ronaldo.

"Não há novos casos positivos a reportar, pelo que a região continua a contabilizar um total cumulativo de 158 casos confirmados de Covid-19", sublinha a entidade, em comunicado, clarificando que 118 já estão recuperados.

Relativamente à cadeia de transmissão identificada no concelho do Funchal, com associação a dois casos positivos recentemente diagnosticados no contexto da operação de rastreio do Aeroporto da Madeira, o IASAÚDE informa que a investigação epidemiológica permitiu sinalizar, até ao momento, 15 contactos - seis foram casos confirmados, quatro foram negativos e cinco aguardam resultado.

Todos os contactos referentes a esta cadeia permanecem em isolamento, e a investigação epidemiológica continua em curso.

"Mantendo-se o total cumulativo de 118 casos recuperados de Covid-19, são 40 os casos ativos, dos quais 29 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância, implementadas no Aeroporto da Madeira, e 11 são casos de transmissão local", esclarece.

Quanto ao isolamento dos casos positivos, 21 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada e, 19, em alojamento próprio.

"À data, 17.488 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação 'MadeiraSafeToDiscover', 7.647 destas pessoas estão em vigilância ativa", indica o IASAÚDE.

No contexto da operação de rastreio de viajantes, nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde o dia 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 40.952 colheitas para teste ao novo coronavírus realizadas até às 18:00 de hoje.

Em Portugal, morreram 1.818 pessoas das 57.448 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 838 mil mortos e infetou quase 24,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.