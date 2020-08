Covid-19. Origem de novos casos na região Norte está identificada ou sob investigação

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou este sábado que os novos casos de Covid-19 na região Norte têm maioritariamente a origem da transmissão identificada ou em investigação, estando associados a situações surgidas em agrupamentos de centros de saúde.

“Destaco a Cabreira – Gerês e Feira – Arouca, além de outros locais que já tínhamos anteriormente identificado, como a Póvoa de Varzim – Vila do Conde, enquanto agrupamentos de centros de saúde”, declarou Marta Temido durante a habitual conferência de imprensa, em Lisboa, para atualizar a informação relativa à pandemia de Covid-19.

De acordo com a ministra, os novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo (59% do total do país), estão sobretudo associados aos contágios verificados no Hospital de Vila Franca de Xira e em duas estruturas residenciais para idosos, em Santarém e em Setúbal.