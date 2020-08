Covid-19. Lar de Arouca com 64 casos positivos

Veja também:

O lar de idosos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, em Arouca, registava este sábado 64 casos positivos de infeção por Covid-19, entre os seus 107 utentes e funcionários, revelou este sábado a autarquia local.

Entre os 56 utentea a residir na instituição social do distrito de Aveiro, 40 já foram diagnosticados com o vírus SARS-CoV-2, e, dos 51 funcionários da casa, 24 testaram positivo.

Fonte oficial da Câmara Municipal confirma que o aumento de casos positivos do novo coronavírus se verificou sobretudo "nas últimas 24 horas", por causa do "reforço do número de testes de despistagem, efetuados" no final desta semana.

"De acordo com a informação conhecida até ao momento, este agravamento de situação estará circunscrito a três cadeias de transmissão, sendo que uma delas - a que gera maior preocupação - foi detetada na Casa do Povo de Alvarenga, uma instituição particular de solidariedade social, com 64 casos ativos", revela a autarquia.

A mesma fonte menciona ainda, como segunda principal cadeia de contágio, a que foi detetada entre os Bombeiros Voluntários de Arouca, com nove casos confirmados entre os seus cerca de 80 operacionais.

Isso obrigou a remeter, para quarentena, 30 profissionais, devido aos contactos recentes que esses tiveram com os infetados, pelo que o quartel está agora a funcionar apenas com 38 pessoas, tendo temporariamente confiado aos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, no município vizinho, o transporte de doentes para consultas de diálise e fisioterapia - para evitar riscos maiores a esses utentes de risco.