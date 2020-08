Protesto anti-racismo em Kenosha. Facebook cometeu "erro", admite Zuckerberg

A página da Kenosha Guard (Guarda de Kenosha) violou as políticas do Facebook e foi sinalizada por “muita gente”, afirmou Zuckerberg, num vídeo publicado naquela rede social.

O Facebook cometeu um erro ao permitir a página de uma milícia, no início desta semana, que apelou a civis armados para entrarem em Kenosha, no estado norte-americano de Wisconsin, durante protestos violentos, disse o CEO da empresa este sábado.

Zuckerberg não se desculpou pelo erro e disse que, até ao momento, o Facebook não encontrou nenhuma prova de que Kyle Rittenhouse, o alegado atirador, de 17 anos, estava ciente da existência da página Kenosha Guard e do convite que publicou para que membros de uma milícia armada fossem a Kenosha.

O Facebook está agora a retirar publicações que elogiam o tiroteio de terça-feira, segunda Zuckerberg.

Ainda assim, de acordo com uma reportagem publicada na quinta-feira, pelo jornal britânico "The Guardian", foram encontrados exemplos de apoio e até mensagens de recolha de fundos ainda a serem partilhados no Facebook e no serviço de partilha de fotografias Instagram.

Zuckerberg contrastou ainda o tratamento feito a Jacob Blake, alvejado sete vezes nas costas pela polícia, e o jovem caucasiano de 17 anos acusado de matar duas pessoas, que carregava uma arma AR-15 perto da polícia sem ser questionado, e reconheceu a importância da manifestação pelos direitos civis que se realizou na sexta-feira, em Washington D.C..

“Há uma sensação de que as coisas não estão realmente a melhorar à velocidade que deviam, e acho isso muito doloroso e desanimador”, apontou.