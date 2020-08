Navio humanitário de Banksy em apuros. Guarda costeira de Itália resgata 49 migrantes

A guarda costeira italiana resgatou 49 migrantes que seguiam no navio humanitário fretado no Mediterrâneo por Banksy. Durante a última madrugada, o artista britânico pediu à União Europeia e às autoridades italianas que agissem, dada a situação de fragilidade de dezenas das 230 pessoas a bordo.

Dois navios humanitários - Sea Watch 4 e Maersk Etienne - ofereceram ajuda imediata e acolheram alguns dos migrantes. Quatro pessoas perderam a vida. O corpo de uma delas ainda se encontra num bote de salvamento do navio.





“Precisamos de ajuda imediata”, diz a tripulação num tweet, exortando a UE e as autoridades de Itália a agirem. “Já há um morto no barco. Os outros apresentam queimaduras de combustível, estão no mar há dias e agora foram deixados por sua conta numa área de busca e salvamento da UE.”