Covid-19. Escolas podem reabrir mas teletrabalho deve continuar, diz ECDC

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) considera que as escolas podem reabrir em setembro na Europa, mas aconselha as empresas a manterem o teletrabalho.

“Tendo em conta os dados disponíveis, as crianças e as escolas não são as maiores fontes de propagação desta pandemia”, diz o chefe-adjunto do programa de doenças do ECDC, Piotr Kramarz, em entrevista à agência Lusa.

Por essa razão, “os países deverão abrir as suas escolas [em setembro] e sugerimos algumas medidas para serem adotadas, que devem ser coerentes com as restantes regras da comunidade, como tentar aumentar o distanciamento físico entre alunos”, acrescenta o cientista.

“Embora haja bastante incógnitas, não houve muitos surtos em escolas, talvez porque as crianças não ficam frequentemente doentes”, o que demonstra que “esta não é a maior fonte de propagação da pandemia”, afirma.

Por outro lado, fechar as escolas teve graves consequências no desenvolvimento das crianças, não só em termos de aprendizagem, mas também na dimensão social”, frisa.

“O que propomos é que sejam cumpridas algumas regras”, sugere, numa alusão a medidas que, além do máximo distanciamento físico possível, passam por “introduzir horários específicos [para cada ano], para que as aulas não terminem ao mesmo tempo e o intervalo também não seja ao mesmo tempo”.

“Algumas escolas estão a pensar apelar a que os alunos almocem no exterior, se o tempo assim o permitir”, exemplifica.