Covid-19. Com mais 1.108 novos casos no Reino Unido, Governo alerta para "segunda vaga"

O Reino Unido registou, nas últimas 24 horas, 1.108 novos casos de Covid-19, de acordo com dados oficiais divulgados este sábado pelas autoridades britânicas.

De acordo com os números do Ministério da Saúde do Reino Unido, citados pela agência Efe, verificaram-se 12 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total de mortos para os 41.498 desde o início da pandemia.

Os dados oficiais incluem as mortes que se verificam num prazo de 28 dias, depois de um paciente ter dado positivo.

Enquanto os contágios no país continuam a rondar o milhar, o ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, sugeriu, em declarações publicadas pelo "The Times", que as restrições poderiam não ser levantadas até depois do Natal, para evitar outro "aumento" de casos de Covid-19.

O governante assinalou que "uma segunda vaga é claramente visível noutras partes do mundo", o que supõe "uma ameaça muito grave".

"Os casos estão a subir novamente e temos de desencadear medidas de confinamento locais e adotar novas medidas a nível nacional. Não o descartamos, mesmo que não o queiramos", disse Matt Hancock à publicação britânica.