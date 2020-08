"Como ter um Fitbit no cérebro". Empresa de Elon Musk implanta chips em porcos

A startup de neurociência do bilionário Elon Musk, apresentou este sábado um porco chamado Gertrude em cujo cérebro os cientistas implantaram um chip do tamanho de um moeda.

O chip ficará alojado no cérebro do animal durante dois meses, naquele que é o primeiro passo da startup para encontrar formas de curar doenças neurológicas em humanos com implantes cerebrais semelhantes.

Cofundada pelo CEO da Tesla e da SpaceX em 2016, o objetivo da Neuralink é criar implantes manipuláveis por computador através de redes wireless.

Esses chips com milhares de elétrodos serão implantados no órgão mais complexo do corpo humano, para tentar curar problemas neurológicos como a doença de Alzheimer, demência e lesões na medula e, em última instância, fundir humanos e inteligência artificial.

"Um aparelho implantável pode resolver estes problemas", defendeu Elon Musk, citando problemas de saúde como perda de memória, depressão e até insónias. Os chips da Neuralink podem ainda ajudar a compreender melhor este tipo de doenças através da leitura das ondas cerebrais, adiantou um dos cientistas da empresa durante a mesma apresentação.