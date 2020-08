Barcelona. Messi não vai comparecer aos treinos na segunda-feira

Lionel Messi informou este sábado o Barcelona que não pretende comparecer aos treinos de amanhã, no arranque da nova época, nem integrar os testes de rastreio à Covid-19 que serão feitos ao plantel, adiantam os media espanhóis.

A notícia surge depois do anúncio, no início desta semana, de que pretende rescindir contrato com o Barça.

O "La Vanguardia" adianta que, hoje, Messi informou o clube que não vai juntar-se à restante equipa para a primeira sessão de treinos, que marca a estreia do novo treinador, Ronald Koeman.

O argentino informou o Barcelona desta decisão através do burofax, um serviço usado em Espanha para entrega urgente de documentos através de um email certificado com validade legal.

De acordo com o jornal "Sport", o Barcelona já respondeu a Messi, relembrando-o de que está sob contrato, pelo que, se não comparecer ao trabalho, o clube acionará medidas disciplinares.