Paz mais longe no Médio Oriente

Em 13 de agosto, os Emiratos Árabes Unidos (EAU, uma federação de sete pequenos estados na região do Golfo) estabeleceram relações diplomáticas com Israel, sob o patrocínio dos EUA. Não foi uma total novidade: Israel tem relações diplomáticas com o Egito desde 1979 e com a Jordânia desde 1994. E têm-se multiplicado contactos mais ou menos discretos entre Israel a vários países árabes.

O objetivo principal de Trump – relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita - ainda não foi alcançado; consta que o ditador saudita, o príncipe herdeiro bin Salman, gostaria de avançar nesse sentido, mas encontrou a oposição do seu pai, o rei saudita, debilitado mas ainda com poder.

O rei saudita quis manter-se fiel à causa palestiniana, que nada tem conseguido nos últimos anos. Os palestinianos rejeitaram ferozmente o acordo de 13 de agosto, considerando-o uma “traição” dos árabes.

Netanyahu deu como contrapartida ao recente acordo suspender a prometida anexação de uma grande parte da Cisjordânia. Não pôs de lado, definitivamente, essa anexação. Quando lhe der jeito, Netanyahu voltará a ela, inviabilizando qualquer Estado palestiniano.

Mas se aquele acordo ajudou o primeiro-ministro israelita a desviar as atenções da sua insólita situação (está a ser julgado por corrupção e ao mesmo tempo mantém-se como chefe de governo) e da sua incapacidade para travar a pandemia do coronavírus, a verdade é que ele não beneficiou a popularidade de Netanyahu tanto quanto este esperava.

E agora é Israel quem se sente incomodado com a projetada venda de modernos caças americanos de combate aos EAU. Devia ter reparado que a primeira viagem ao estrangeiro do presidente Trump foi à Arábia Saudita, à qual vendeu uma enorme quantidade de armamento em 2017.

Parece que os EAU deixaram de ser um país que evitava envolvimentos militares. Segundo revelou a BBC na sexta-feira, a morte de 26 jovens cadetes, desarmados, em Tripoli, Líbia, no início do corrente ano, ficou a dever-se a um ataque de “drones” dos EAU, lançados a partir do Egito.

A Arábia Saudita também recorre à eliminação dos que considera serem seus inimigos. Aconteceu com o horrível assassinato do jornalista Khashoggi no consulado saudita em Istambul, assim como na tentativa de matar no Canadá um ex-membro da sua polícia secreta.

Como é óbvio, nada disto, e muito mais que se desconhece, se passou sem conhecimento e autorização do príncipe herdeiro bin Salman.

Os árabes sunitas têm um inimigo comum, os muçulmanos xiitas (não árabes, mas persas) do Irão. O que os aproxima de Israel, que receia acima de tudo um Irão nuclear. Trump retirou os EUA do acordo nuclear conseguido com o Irão em 2015 e assim tornou essa ameaça mais próxima, ao mesmo tempo que fortaleceu a ala mais dura da teocracia iraniana.

Quanto ao conflito entre israelitas e palestinianos, a política de Trump e Netanyahu só tornou a paz mais longínqua, se é que um dia haverá paz entre eles.

Com Trump, a política norte-americana para o Médio Oriente mudou, no sentido de um apoio total a Netanyahu e um conflito aberto contra o Irão. As perspetivas de paz na região tornaram-se mais sombrias.