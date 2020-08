"As pessoas compreendem que a leitura é um exercício fundamental sem o qual as outras artes serão menores, serão superficiais. Esta pandemia é uma espécie de tomada de consciência e que devemos regressar à leitura silenciosa", disse.

O júri do Prémio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, que hoje distinguiu a carreira literária de Lídia Jorge, realçou a sua "originalidade e subtileza de estilo", a independência da obra e a "imensa humanidade" da escritora portuguesa.

A autora, nascida há 74 anos em Boliqueime, no Algarve, foi já distinguida com outros galardões, entre eles o Grande Prémio de Literatura dst (2019), o Prémio Vergílio Ferreira (2015), o Prémio Luso-Espanhol de Cultura (2014), o Prémio Internacional de Literatura da Fundação Günter Grass (2006), o Grande Prémio de Romance da Associação Portuguesa de Escritores e o Prémio Correntes d'Escritas (2002), o Prémio Jean Monet de Literatura Europeia (2000) e o Prémio D. Diniz da Casa de Mateus (1998).

A escritora Lídia Jorge foi distinguida esta sexta-feira com o Prémio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, de Literatura en Línguas Românicas. O galardão mexicano junta-se ao Prémio Tributo de Consagração Fundação Inês de Castro/2019 atribuído, em julho passado, à obra de Lídia Jorge .

Lídia Jorge estreou-se em 1989 com o romance "O Dia dos Prodígios". Desde então tem publicado vários títulos nas áreas do romance, conto, ensaio e teatro.

No ano passado, ainda, o romance "O Estuátrio", de Lídia Jorge, venceu o XXIV Grande Prémio de Literatura atribuído pelo grupo empresarial DST. Esta obra foi finalista do Prémio Médicis.

No ano passado, a autora publicou "Em Todos os Sentidos", no qual reuniu crónicas de reflexão quotidiana. Estas crónicas resultam de um convite feito pelo realizador de rádio João Almeida, diretor da Antena 2, em finais de 2018, para colaborar num programa seu, com este mesmo título.

Os escritores brasileiros Rubem Fonseca, premiado em 2003, e Nélida Piñon, em 1995, são os outros autores de língua portuguesa distinguidos com o principal prémio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, numa lista que também inclui a uruguaia Ida Vitale, o francês Emmanuel Carrère, os espanhóis Enrique Vila-Matas, Juan Marsé e Juan Goytisolo, o italiano Claudio Magris, o colombiano Fernando Vallejo e o peruano Alfredo Bryce Echenique, entre outros.

O prémio foi entregue pela primeira vez ao chileno Nicanor Parra, em 1991.

Lídia Jorge sucede ao mexicano David Huerta, premiado em 2019.

A Feira Internacional do Livro de Guadalajara, a segunda maior do mundo, no mercado livreiro, depois da feira de Frankfurt, na Alemanha, vai decorrer este ano de 28 de novembro a 6 de dezembro. O prémio será entregue durante a realização da feira.

Portugal foi o país convidado da FIL de Guadalajara, na edição de 2018.

Ministra da Cultura sublinha originalidade de Lídia Jorge

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, sublinhou hoje "a originalidade e subtiliza" de Lídia Jorge, na mensagem de felicitações à escritora, pela conquista do Prémio de Literatura em Línguas Românicas, hoje atribuído pela Feira Internacional do Livro de Guadalajara.

"Este prémio, que assinala a originalidade e a subtileza do estilo literário de Lídia Jorge, junta-se aos demais prémios nacionais e internacionais já recebidos pela escritora, nomeadamente o Prémio Luso-Espanhol de Cultura, em 2014, o Prémio Jean Monet de Literatura Europeia, em 2000, ou, ainda, o Prémio Internacional de Literatura da Fundação Günter Grass, em 2006", assim como os prémios "portugueses mais importantes", como o D. Diniz e o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, acrescenta Graça Fonseca.

A atribuição do prémio máximo da Feira Internacional do Livro de Guadalajara (FIL Guadalajara) "demonstra também o destaque que a literatura em língua portuguesa tem alcançado no panorama internacional, reconhecendo a originalidade e a mestria no estilo dos nossos autores", escreve a ministra da Cultura.

"Com uma obra vasta, que os géneros literários nunca conseguiram capturar [em exclusivo] por completo, a escrita de Lídia Jorge destaca-se pela qualidade, pela abrangência e pelo diálogo permanente com a experiência histórica e literária portuguesas", refere Graça Fonseca.

A ministra da Cultura cita ainda a autora, na sua mensagem: "'A escrita é redentora. A escrita faz com que o autor, independentemente do reconhecimento, tenha uma história de vida magnífica', história esta que vem consolidada com este Prémio", conclui Graça Fonseca.