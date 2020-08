Sporting vence jogo-treino contra o Portimonense

O Sporting bateu o Portimonense, esta sexta-feira, num amigável realizado no Portimão Estádio, por 2-1.

Os leões alinharam de início com Luís Maximiano, Pedro Porro, Sebastián Coates, Luís Neto, Zouhair Feddal, Antunes, Rodrigo Fernandes, Wendel, Gonzalo Plata, Nuno Santos e Andraž Šporar.

Os únicos golos da partida foram apontados no segundo tempo, que não começou de feição para a equipa de Rúben Amorim.

Lucas Possignolo converteu uma grande penalidade aos 53 minutos e o Sporting empatou da mesma maneira, 12 minutos depois, por Sporar, aos 65.

Aos 75 minutos, os leões viraram o resultado, com um golo de Tiago Tomás, com uma grande assistência de Pedro Gonçalves, reforço de verão, ex-Famalicão.

Este foi o terceiro jogo-treino do Sporting nesta pré-época, depois de duas derrotas contra a equipa B e Farense. No domingo, o Sporting mede forças com o Belenenses SAD, também no Algarve, antes de dar por terminado o estágio em Lagos.