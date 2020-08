Jesuítas associam-se à iniciativa 'Tempo da Criação'

O Portal Ponto SJ associa-se, "pela primeira vez", à iniciativa 'Tempo da Criação' que este ano tem como tema "Jubileu pela Terra" e que decorre entre 1 de setembro e 4 de outubro.

Os Jesuítas manifestam, assim, "o seu desejo de colaborar com uma maior consciencialização quanto à necessidade de nos empenharmos no cuidado pela Casa Comum", informa o gabinete de comunicação da Companhia de Jesus.

Nesse sentido, propõem a iniciativa digital '7 verbos pela Terra' que se concretiza em duas propostas: a primeira é ‘Praticar a Esperança’ e vai ser lançada nas redes sociais do ‘Ponto SJ’, em forma de cartaz, a partir da próxima terça-feira, 1 de setembro.

Assim, em cada dia da semana será lançado um verbo. Os Jesuítas escolheram os seguintes: Agradece, Reflete, Informa-te, Age, Contempla, Reza, Saboreia.

Neste âmbito, estão previstas diversas ações, como o convite a “apreciar com a sensibilidade e os sentidos a criação através da arte e do paladar”, a “agradecer algum elemento da criação”, a partilhar uma citação que “ajude a pensar sobre questões ambientais”, a um gesto concreto que “expresse cuidado pela Casa Comum”, a “apreciar uma fotografia de um lugar de beleza da criação”.

Nos últimos sete dias da iniciativa do ‘Tempo da Criação’, ou seja, de 28 de setembro a 4 de outubro, o Portal Ponto SJ cumpre a segunda proposta designada por ‘Uma pausa pela terra’, que consiste numa “meditação diária de um minuto”, em formato podcast.

Haverá “cada dia uma meditação inspirada num dos 7 verbos. As meditações serão da autoria da jovem poeta Teresa Esteves da Fonseca”, acrescenta o comunicado dos Jesuítas.

O ‘Tempo da Criação’ começa com o Dia Mundial de Oração pela Criação no próximo dia 1 de Setembro, uma data instituída pelo Papa Francisco em 2015 e que o Patriarca Ecuménico Dimitrios I proclamou para os Ortodoxos em 1989, coincidindo com o início do Ano Litúrgico Ortodoxo.