Encontro Nacional da Juventude Mariana Vicentina vai ser online

A Juventude Mariana Vicentina vai realizar, a partir desta sexta-feira, à noite e até domingo, mais um encontro nacional que este ano não será nos moldes habituais, mas "exclusivamente em ambiente online" por causa da pandemia de Covid-19.

Aliás, desde que surgiu o coronavírus que os grupos "têm optado por reunir pelos meios digitais para continuar a sua caminhada na fé, com formação e oração online", de forma a conseguir "um ambiente mais reservado, propício à reflexão e à partilha".

Os jovens Vicentinos informam em comunicado que alguns momentos do encontro, como Eucaristias e celebrações, serão "transmitidos universalmente" através das suas redes sociais, enquanto outros vão decorrer em salas de reunião online.

Este encontro, que é sempre muito desejado por todos os jovens, pois é o culminar das atividades desenvolvidas ao longo do ano pastoral, tem como tema "Contempla Jesus e viverás". O propósito é "despertar os jovens para a importância de contemplar Jesus e para a beleza da vida e da criação", sublinham na nota.

Durantes estes 3 dias, os jovens Vicentinos vão também ouvir alguns testemunhos de quem dedica a sua vida à contemplação de Jesus e testemunhos de jovens que "estiveram este ano na Missão 'Renascer P'ra Esperança', a missão da JMV em Moçambique".

Os Padres Vicentinos e as Irmãs Filhas da Caridade estarão, como é habitual, a acompanhar os jovens durante o encontro.

A história da Juventude Mariana Vicentina

O movimento juvenil iniciou-se em Paris, França, nos colégios internos das Filhas da Caridade.

Foi crescendo dentro de França e fora desta, levado pelas Filhas da Caridade e pelos Padres Vicentinos espalhados pelo mundo. Hoje existe em 66 países dos 5 continentes.

Em Portugal está há 36 anos e atualmente existem 24 grupos da JMV espalhados de norte a sul do país.

A Juventude Mariana Vicentina tem por objetivo acompanhar os jovens cristãos no crescimento da sua fé até à maturidade cristã.

Também os leva a viver comunitariamente a fé inspiradora nos testemunhos de Maria e São Vicente de Paulo.

A JMV é fruto de um desejo revelado, em 1830, nas aparições de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, Filha da Caridade, que a encarregou de uma missão: organizar uma associação em que "as graças serão abundantes para os que as pedirem com confiança e fervor".

No mesmo ano a Santíssima Virgem aparece novamente a Santa Catarina e pede que se faça “cunhar uma medalha” que diria “Ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós”. A esta medalha são atribuídas muitas curas/conversões. É a chamada “Medalha Milagrosa”.