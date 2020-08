Sérgio Conceição eleito o melhor treinador da I Liga

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi eleito o melhor treinador da I Liga pelos outros técnicos.

O técnico superou a concorrência de Carlos Carvalhal, do Rio Ave, e João Pedro Sousa, do Famalicão. Em declarações na gala, o treinador agradeceu a nomeação e partilha a conquista com os restantes membros da estrutura do FC Porto.

"Isto é um prémio individual, não me deixa com a lágrima no olho como deixam os prémios coletivos. É um prémio da equipa, de todos os departamentos que trabalham connosco diariamente. A toda a estrutura, devo agradecer ao nosso grandíssimo presidente, que tem sido inexcedível, à minha equipa técnica e às pessoas que fazem parte deste clube", disse.

Ainda assim, o treinador diz que a conquista não dá mais motivação para continuar o seu trabalho.

"Nada me motiva mais do que chegar às 8h00 para representar este clube, não preciso de motivações extra. É uma nova época, com ambição de conquistar todas as provas em que entramos. É assim que pensamos", terminou.