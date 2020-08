Nakajima e Zé Luís continuam sem aparecer no Olival

Nakajima e Zé Luís voltaram a não comparecer no treino do FC Porto. Ao quinto dia de trabalho de pré-época, o japonês continua ausente, sem motivo oficial; Zé Luís continua em isolamento profilático, depois de ter contactado com uma pessoa infetada com Covid-19.

A situação de ambos está por definir, sendo que relativamente a Zé Luís há notícias que apontam para interesse do Qatar FC no ponta de lança.

Outra ausência do relvado é Marcano, que recupera de lesão. Sérgio Conceição continua a trabalhar com um grupo alargado, mas ao qual ainda faltam ajustes, tanto a nível de saídas, como de entradas.

Zaidu e Taremi devem integrar o plantel na próxima semana. De acordo com o jornal "O Jogo", o lateral do Santa Clara está garantido, por uma verba a rondar os 4 milhões de euros. O avançado iraniano tem acordo com os portistas e o Rio Ave deverá receber cerca de 5 milhões de euros.