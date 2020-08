Jesús Corona eleito melhor jogador da época

Jesús Corona, avançado do FC Porto, foi eleito o melhor jogador da I Liga.

O mexicano dos dragões superou a concorrência do colega de equipa Alex Telles e do rival Pizzi, do Benfica.

Em declarações na gala de entra de prémios, Corona agradeceu o prémio, mas diz que mais importante foram as conquistas dos dois títulos.

"O mais importante foi o que ganhamos enquanto equipa, que foram os dois títulos. Trabalhamos muito durante a época, fico muito contente com os meus colegas e todo o "staff", o Porto merecia isto. Isto é para os adeptos e para a família", disse.