Santana Lopes abandona liderança da Aliança

Adélio Pequenino

28 ago, 2020 Terras da Vernária 22:09

Este Senhor, e todos os politicos, deveriam ter sempre em mente que em politica tanto se sobe como se desce .Também como católico, que diz que é, tinha o dever de levar a sério aquilo que Jesus Cristo recomendou: Quem se eleva será humilhado . Ora, não ganhou a liderança do partido, e muito bem, mas quis elevar - se. Recordo outra passagem bíblica do antigo testamento, mas que se mantem atualizada: tudo que existe debaixo do céu tem o seu tempo. .Assim sendo, na minha modesta opinião, o tempo do Dr. Lopes terminou. O Senhor Sampaio foi um traidor e um ditador para o PSD e para o País , aquando do derrube do governo do Dr. Santana Lopes, mas o Dr. Santana Lopes também foi muito incauto. Deveria ter bem presente que um PM deve permanecer sempre vigilante e deve evitar a vida noturna. Eu costumo dizer, e não estou confundido, que onde está um socialista está um demónio . Por isso, um Cristão tem de estar sempre , sempre vigilante e não se deve deixar cair em tentação. Boa Noite.