Regresso às aulas. "Máscara tem estatuto ainda mais importante do que o manual escolar”

“A máscara adquiriu um estatuto ainda mais importante do que o manual escolar”, diz o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).



Em entrevista à Renascença, Filinto Lima pede mais funcionários para os estabelecimentos de ensino em tempo de pandemia de Covid-19 e ainda aguarda por orientações das autoridades de saúde em relação à Educação Física.

A ANDAEP garante que as “escolas estão prontas para o arranque do ano letivo”, mas são precisos reforços para os trabalhos de higienização dos espaços.

“Agora falo de uma área sensível, que são os funcionários. É preciso não esquecer que no próximo ano letivo, em virtude da pandemia, as escolas vão alargar o seu horário de funcionamento e os nossos funcionários vão ter outra função: irão higienizar os espaços de forma mais profícua e assídua. Nesse sentido era bom que o Ministério das Finanças fizesse chegar às escolas mais funcionários que vão ser muito necessários tendo em conta a evolução da pandemia no próximo ano letivo.”

Escolas entregam kit com máscaras

Nestas declarações à Renascença, Filinto Lima adianta que, a partir da próxima semana, os diretores irão facultar a cada professor, aluno e funcionário “um kit com três máscaras” laváveis, “que dará para todo o primeiro período e obrigatoriamente tem de ser usado”.