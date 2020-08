Lisboa. Átrio norte do Metro do Areeiro reabriu após 12 anos em obras

O átrio norte da estação de Metro do Areeiro, em Lisboa, reabriu esta sexta-feira ao público doze anos depois, após a realização de obras de remodelação e requalificação, num investimento de 2,8 milhões de euros.

A reabertura do novo átrio, que se faz pela Praça Francisco Sá Carneiro, foi assinalada numa cerimónia presidida pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes.

O projeto de reformulação do átrio norte, agora reaberto, corresponde à segunda fase da intervenção na estação do Areeiro, após a obra de ampliação do átrio sul, aberto ao público em novembro de 2013, contemplando um átrio totalmente renovado e um cais de embarque alargado, adaptado à oferta de composições de seis carruagens.

Esta intervenção envolveu a instalação de três novos elevadores, bem como a modernização de equipamentos, sistemas e instalações, “adequando-os aos atuais padrões e necessidades de mobilidade”, segundo o Metropolitano de Lisboa.

“O Areeiro é agora uma das 40 estações das 56 estações do metro de Lisboa que têm o acesso para todos os passageiros, o acesso pleno”, sublinhou João Matos Fernandes.

A empreitada contemplou também trabalhos de tratamento das infiltrações, reforço do sistema de drenagem, a instalação de um corrimão central e a integração de um novo ventilador.

Durante esta iniciativa, Matos Fernandes expressou também o desejo de que trabalhos da estação de Arroios, também na linha Verde, possam estar concluídos no próximo ano na altura das festas de Santo António.

“Neste momento, a obra está a correr bem. Nós sabemos que o prazo para a conclusão da obra é agosto, setembro do próximo ano. Os lisboetas estão há muito tempo à espera. O desafio que eu lancei aqui ao empreiteiro é de que no Santo António essa possa ser dada aos lisboetas”, apontou.