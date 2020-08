Incêndio em Cabeceiras de Basto. Cinco militares da GNR sofrem queimaduras

Cinco elementos de um Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR sofreram queimaduras durante o combate a um incêndio em Padornelos, Cabeceiras de Basto, estando no local 108 operacionais, 34 viaturas e 5 meios aéreos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga os operacionais feridos "já foram retirados" do teatro de operações naquele concelho do distrito de Braga.

Fonte nos Bombeiros Voluntários de Fafe adiantou que os operacionais receberem assistência médica em Fafe.

O alerta para o fogo "numa zona de mato" foi dado às 16h46. O incêndio está em curso.