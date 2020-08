Covid-19. Madeira regista quatro novos casos em cadeia de transmissão local

Veja também:

A Madeira registou esta sexta-feira quatro novos casos de Covid-19 numa cadeia de transmissão local sinalizada no Funchal, elevando o total de infeções ativas no arquipélago para 40, indicou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

“Hoje, há quatro novos casos positivos a reportar, pelo que a região contabiliza agora um total cumulativo de 158 casos confirmados de Covid-19”, lê-se no boletim diário do IASAÚDE.

Aquela entidade acrescentou que estes quatro novos casos são de uma cadeia de “transmissão local identificada no concelho do Funchal”.

Quanto a essa cadeia, com associação a dois casos positivos recentemente diagnosticados no contexto da operação de rastreio do Aeroporto da Madeira, “a investigação epidemiológica permitiu identificar, até ao momento, nove contactos - seis foram casos confirmados e três foram negativos", refere o IASAÚDE no comunicado.

Todos os contactos permanecem em isolamento e a investigação epidemiológica continua em curso.

No que respeita à cadeia de transmissão identificada no Porto Santo, com associação a um caso confirmado na região de Lisboa e Vale do Tejo, o IASAÚDE indica que a investigação epidemiológica permitiu já identificar 23 contactos naquela ilha, três dos quais foram positivos e 20 negativos.

Também aqui todos os contactos permanecem em isolamento.