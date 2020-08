Corredor aberto. Aeroporto de Faro não deu vazão a ingleses

A denúncia foi feita na quinta-feira, no Twitter, pelo deputado pelo Algarve, Cristóvão Norte.

A imagem está a correr as redes sociais. Depois da abertura do corredor aéreo com o Reino Unido, a zona de controlo de chegadas do aeroporto de Faro está a ficar entupida com longas filas para a verificação de documentos.





Tudo indica que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) estaria a funcionar com poucos funcionários, uma informação corroborada pela ANA – Aeroportos de Portugal, que justifica o aglomerado de turistas com a falta de recursos do SEF e a falhas nos equipamentos operados pelo serviço.

Por seu lado, o SEF alega que a zona em causa tem apenas cinco posições de controlo documental e sublinha que ANA – Aeroportos ainda não abriu a “zona de verão”, que inclui 10 posições.

O serviço prevê reforçar o número de inspetores ainda esta semana e considera pontual a situação verificada na quinta-feira.

“Quero ver a taxa de ‘convide’ no nosso Algarve”

As reações dos algarvios, quer no Twitter quer no Facebook, onde a imagem também circulou, não se fizeram esperar.

“O pessoal do aeroporto foi todo mandado para casa. O aeroporto não está minimamente preparado para a torrente de gente que vem dia 1”, lê-se num comentário, no qual se apela a “medidas especiais urgentes”.

“No mínimo é irresponsável e lamentável... Talvez azares maiores resultem destes actos. Esperemos que não! Testes Covid negativo à chegada ao continente não são obrigatórios e com ajuntamentos destes... Enfim!”, destaca o autor de uma das publicações no Facebook.

Um outro algarvio comenta: “Em setembro, quero ver a taxa de convide no nosso Algarve”.