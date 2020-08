Viagem de autocarro vai ligar Londres e Nova Deli passando por 18 países

São 70 dias de viagem e uma viagem “verde” de autocarro com 20 passageiros de cada vez. É a primeira viagem “hop-on/hop-off” entre duas localizações, isto é, é possível fazer 18 paragens e visitar cada local.

O modelo - inspirado nos autocarros dos trilhos "hippies" que percorriam, entre os anos 50 e 60, a Europa e o sul da Ásia - foi desenvolvido pelos empresários Tushar Agarwal and Sanjay Madan. A primeira expedição, promovida pela Adventures Overland, está prevista para maio de 2021, estando sujeita a alterações devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Agarwal disse, à CNN, que “existem muitos viajantes que querem experienciar este género de viagens sem conduzir. Foi assim que surgiu a ideia de juntar 20 pessoas num autocarro onde as pessoas podem estar confortavelmente e ir numa viagem longa”.

Com mais de 40 mil inscrições, o autocarro percorre 18 países numa viagem que começa no Delhi, na Índia, até Londres, ou então, fazer o percurso inverso. As paragens incluem Moscovo, Praga ou a Muralha da China.

“A melhor altura para fazer a viagem é entre Abril e Junho, porque é quando o clima favorece o caminho da Índia até Myanmar, e, ainda, a passagem pelas montanhas da China e Quirguistão”, aconselhou o empresário.

A viagem custará cerca de 20 mil dólares, cerca de 17 mil euros, adiantou Agarwal.