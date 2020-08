Shinzo Abe confirma resignação. "Não posso ser primeiro-ministro"

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, anunciou, esta sexta-feira, que vai renunciar ao cargo devido ao agravamento do seu estado de saúde.

“Não posso ser primeiro-ministro se não consigo tomar as melhores decisões pela população. Decidi resignar ao meu cargo”, disse Abe, de 65 nos, durante uma conferência de imprensa.

Ao que tudo indica, o governante japonês sofre há vários anos de uma colite ulcerosa.

As preocupações sobre o problema crónico de saúde de Abe voltaram à discussão pública desde o início do verão e intensificaram-se neste mês, quando deu entrada por duas vezes num hospital de Tóquio, no espaço de uma semana, para realizar exames não especificados.

A resignação vai despoletar uma corrida ao poder dentro do Partido Liberal Democrata, possivelmente, dentro de duas ou três semanas, avança a agência Reuters.

O vencedor tem de ser formalmente eleito no parlamento e, após isso, terminará o resto do mandato de Abe, até setembro de 2021.

Nos últimos dois meses, Shinzo Abe limitou as aparições públicas aos eventos comemorativos do 75.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Abe lidera o Governo desde final de 2012, um recorde de longevidade para um primeiro-ministro japonês atingido na última segunda-feira.

O político conservador assumiu o cargo há oito anos, embora já tivesse dirigido o executivo japonês durante um breve mandato de um ano, que terminou em 2007, devido a uma patologia do sistema digestivo.