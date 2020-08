Relâmpago mata dez crianças enquanto jogavam futebol

Dez crianças com entre 13 e 15 anos de idade morreram na noite de quinta-feira no Uganda enquanto jogavam futebol, vítimas de um relâmpago nos arredores da cidade de Arua (noroeste), segundo fontes oficiais.

Nove das crianças morreram instantaneamente no local; uma décima morreu depois de ter sido transportada inconsciente para o hospital regional de referênciaem Arua, anunciaram as autoridades e a Cruz Vermelha esta sexta-feira.

Segundo a porta-voz da polícia no noroeste do Uganda, Josephine Angucia, as crianças estavam a jogar futebol quando foram apanhadas pela trovoada.

As autoridades locais disseram que três crianças que também estavam envolvidas nesse jogo tinham conseguido sobreviver e foram hospitalizadas num centro de saúde, mas não foram ainda divulgadas mais informações sobre o seu estado.

A Polícia de Arua está a investigar "o trágico acidente" e não pode, por isso, partilhar mais informações com a comunicação social, segundo Angucia, citada pela agência Efe.

Estes acidentes fatais são comuns no Uganda, onde as trovoadas são frequentes e muitas vezes imprevisíveis.

Em junho de 2011, um relâmpago matou 18 crianças numa escola primária no noroeste do Uganda, perto da reserva de vida selvagem de Karuma.

O vice-ministro ugandês para a Prevenção de Catástrofes, Musa Ecweru, lamentou na altura que muitas escolas e centros de saúde não estivessem equipados com para-raios.

"É uma negligência das pessoas que certificam se esses edifícios são adequados para uso público, e trabalharemos para prevenir novos acidentes", disse na altura Ecweru.