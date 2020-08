​“I have a dream”. Numa altura de tensão racial, milhares marcham em Washington e lembram mensagem de Luther King

O 57.º aniversário daquela marcha cívica assinala-se no final de um Verão de tumultos raciais e protestos de âmbito nacional desencadeados pela morte de George Floyd, um afro-americano desarmado que morreu sufocado depois de um polícia branco de Mineapolis se ter ajoelhado sobre o seu pescoço durante quase nove minutos. Já no início desta semana, os protestos espalharam-se por Kenosha, no Wisconsin, depois de a polícia ter baleado outro afro-americano, agora Jacob Blake, diversas vezes nas costas diante dos seus filhos menores. Blake sobreviveu, mas segundo disseram os seus advogados, ficou paraplégico.